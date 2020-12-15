Fenerbahçe, Süper Lig’de çok kritik bir döneme giriş yaptı. Kadıköy’de 3-0’lık Yeni Malatyaspor yenilgisiyle şoke olan ve özellikle evinde son 3 maçını kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratan sarı-lacivertlileri zorlu bir fikstür bekliyor.

Milliyet'in haberine göre; Bu hafta sonu ligin flaş ekiplerinden Gaziantep FK’ya konuk olacak Erol Bulut’un ekibi, daha sonra son şampiyon Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. 15. haftada ‘bay’ diyecek Fenerbahçe hemen ardından yeni yılda arka arkaya Kasımpaşa ve lider Aytemiz Alanyaspor’la karşılaşacak.

Fırsat da sunuyor

Bu 4 maçlık fikstür aslında Fenerbahçe’nin 2021 yılını da netleştirecek. Kadıköy’deki yenilgilerle eleştiriler alan teknik patron Erol Bulut başta olmak üzere futbolcular için de belirleyici bir süreç olacak.

Aynı zamanda sezon sonunda kongreye gidecek kulüp için de önemli kırılmalar yaşanacak. Ancak tam tersi bir şekilde bu 4 haftadan 10-12 puan barajı yakalanırsa hem yeniden zirvedeki iddia güçlenecek hem teknik direktör Erol Bulut güven tazeleyecek hem de takım rahatlayacak. Başkan Ali Koç ve yönetim de gelecek için olumlu adımlar atabilecek. Hatta bu süreç Fenerbahçe’nin devre arası transfer politikasını bile belirleyecek.