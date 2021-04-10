Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezon iki erteleme maçı hariç tamamlanırken, Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, 6. sıradaki İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. EuroLeague'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise 2. sıradaki Rusya temsilcisi CSKA Moskova’nın rakibi oldu.

Zenit, 12 Nisan Pazartesi günü erteleme maçında Panathinaikos’u yenerse adını Play-Off’a yazdıracak, kaybetmesi halinde yerini Valencia Basket’e kaptıracak.

20 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak Play-Off çeyrek final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler Final Four'a yükselecek.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Final Four, Almanya’nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs’ta düzenlenecek.

Euroleague’de Play-Off eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona - Zenit/Valencia Basket

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

Olimpia Milano - Bayern Münih

AA