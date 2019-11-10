Brezilya’da devam eden FIFA U17 Dünya Şampiyonası’nda birçok ülkeden scoutlar yer alıyor.

Brezilya basınında yer alan haberde, Türkiye’den de Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın scout ekiplerinin turnuvayı yerinden takip ettiği belirtildi. Haberin detayında, özellikle son 16 turunda Nijerya’nın Hollanda’yı 3-1 yendiği maçta bazı isimlerin Fenerbahçe ve Beşiktaş scoutları tarafından izlendiği kaydedildi. Nijerya’da Samson Tijani, Akinkunmi Amoo, Ibrahim Said ve Olakunle Olusegun gibi isimlerin beğenilen futbolcular oldukları ifade edildi. Nijerya basını da benzer bir haberi özel haber olarak diye servis etti.

Eto'o'nun oğlu gelmeyince...

Samuel Eto'o'nun oğlu Etienne Eto'o turnuvaya gelmeyince, Kamerun'da tüm gözler ofansif orta saha Steve Mvoue'ye çevrildi. U17 Afrika Uluslar Kupası'nda 'En İyi Oyuncu' seçilen Mvoue, sergilediği etkileyici performans ile A Milli Takım'ı çalıştıran Seedorf tarafından Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmıştı. (Skorer)