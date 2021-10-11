Sezer Öztürk cinayetten aranıyor! Soruşturmada flaş detay

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası kayıplara karışan Sezer Öztürk halen aranıyor. Soruşturmayla ilgili CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever 'soruşturmada önemli bir detay var' deyip dikkat çeken bilgilere yer verdi.

İstanbul'da eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Polis her yerde Sezer Öztürk'ü ararken soruşturma da devam ediyor. Son durumu CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever aktardı;

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre; olay 19 Eylül pazar günü saat 17.30 sıralarında İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. Almanya'dan babası ve abisiyle birlikte gelen Halil İbrahim Scholten arkadaşlarını da yanlarına alarak piknik yapmak üzere yola çıkmıştı. Soruşturma dosyasına göre yol verme nedeniyle eski futbolcu Sezer Öztürk ile aralarında bir tartışma çıktı.

24 YAŞINDAKİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymiş Sezer Öztürk tanınan bir futbolcuydu. Aralarında çıkan tartışma sonucu iddiaya göre Sezer Öztürk aracından ateş açmış ve 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinde Sezer Öztürk'ün yanında 1 şoförü 1 de arkadaşının olduğu iler sürülmüştü. Şoför olaydan ertesi gün kendisi teslim oldu. Ve ifadesinde dedi ki; 'Ben olay yerinde değildim. Çıkan kavgaya dair hiçbir bilgim yok. Sadece Sezer Bey'in oğlu beni arayarak Sezer Bey'in bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de şahsi aracımla evimden çıkıp olay yerine doğru giderken olay yerine yaklaştığımda jandarmayı görünce korkup evime geri döndüm'

Ancak savcılık bu ifadeye itibar etmedi. Çünkü olay yerinde müştekilerin verdiği ifadede eşgale uyan bir kişiydi. Ve bu sebeple şoförün tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Sezer Öztürk ve yanında bulunan arkadaşı emniyet güçlerince her yerde aranıyor. Savcılık Sezer Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bu ne demek? emniyet güçlerince bir yerde yakalandığı zaman sadece ifadesi alınıp bırakılmayacak direkt cezaevine gönderilecek.

SORUŞTURMADA ÖNEMLİ HTS KAYDI DETAYI

Önemli bir detay var soruşturmada. Dosyayı tamamen aydınlatması beklenen detay. HTS kayıtları... Savcılık olay yerinde bulunan kişilerin HTS kayıtlarını baz istasyonlarına yansıyan HTS kayıtlarını istedi. Bu ne demek? Olay yerinde kişilerin kimlerle ne kadar irtibat kurduğu ne kadar aynı alanda kaldığı ve nereye doğru uzaklaştığı kimlerle kimlerin nasıl irtibatta kaldığı bu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkacak.

Eğer şoför oraya gidip uzaklaştıysa bu da HTS kayıtlarında ortaya çıkacak.