Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sanal arenadaki derbisi bu pazar

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi kapsamında bu Pazar günü sanal arenada kozlarını paylaşacak. İstanbul Ataşehir’deki Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek olan mücadele, taraftarların önünde saat 14.00’da başlayacak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin üçüncü haftası, ligin iddialı takımlardan 1907 Fenerbahçe Espor ve Beşiktaş’ın mücadelesine sahne olacak. 16 Şubat tarihinde, yeşil sahalardan alışık olduğumuz iki takım bu kez Sihirdar Vadisi’nde karşı karşıya gelecek. Başta futbol olmak üzere birçok branşta yıllardır süregelen ezeli rekabet bu hafta Vadi’ye inecek.

Espor derbisi ve haftanın diğer tüm karşılaşmaları online mecralardan da canlı olarak yayınlanacak. LoL Espor Twitch hesabından (https://watch.lolesports.com/) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından tüm mücadeleleri naklen izleyebilirsiniz.