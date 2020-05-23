Koronavirüs sebebiyle lige veren aranın uzamasıyla bir yandan da yeni sezon çalışmalarını başlatan takımlarda transfer çalışmaları da başlamış durumda. Yeni sezon planlamaları doğrultusunda yaşanan maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesi elinde olan futbolculara yönelen İstanbul'un devleri bonservis harcayacakları oyuncuları da titizlikle seçmeye gayret ediyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Beşiktaş Hırvatistan Ligi'ne bu sezon damga vuran forvet oyuncusu Mirko Maric için kıyasıya bir yarışa girmiş durumda. İki kulüp her ne kadar bu yarıştan dolayı oyuncu ve kulübün taleplerinin artmasına izin vermemek için tedbirli davransalar da hem Sarı-Lacivertliler hem de Siyah-Beyazlılar oyuncuyu kadrolarına katabilmek için büyük çaba gösteriyor.

Eğer Vedat Muriç satılırsa...

Bu sezon takımı ligde 5. sırada olsa da attığı 17 golle gol krallığında rakipsiz olarak zirveye oturan Mirko Maric çok yönlü bir forvet olmasının yanı sıra gelecekte daha da gelişerek önemli bir transfer yapma potansiyeline sahip. Takımının attığı 38 golün neredeyse yarısının altına imzasını koyan Mirko Maric ile Almanya ve İtalya'dan da bazı kulüpler de yakından ilgileniyor. Bu transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş erken davranarak bu işi bitirmek isteseler de NK Osijek kulübü Maric'ten çok ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Yaz transfer döneminde adını sık sık duyacağımız Maric için Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında şu anda öne çıkabilen bir temsilcimiz olmasa da Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in satılması halinde bu transferi kesin olarak noktalaması bekleniyor. (Habertürk)



