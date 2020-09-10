Transferde hareketlilik sürerken Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a kötü haber geldi. 2 Süper Lig ekibinin gündeminde olduğu iddia edilen Chelsea'nin forveti Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu. 26 yıl yaşındaki Belçikalı futbolcu Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a kiralandı.

Sık sık sakatlık sorunu yaşadığı için bir türlü düzenli forma giymekte sıkıntı yaşayan Batshuayi, geçen sezon da Crystal Palace'da kiralık olarak forma giymişti.







