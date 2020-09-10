Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Michy Batshuayi Crystal Palace'a kiralandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Chelsea'nin forveti Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu. 26 yıl yaşındaki Belçikalı futbolcu Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a kiralandı.

10 Eylül 2020, Perşembe 19:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Michy Batshuayi Crystal Palace'a kiralandı

Transferde hareketlilik sürerken Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a kötü haber geldi. 2 Süper Lig ekibinin gündeminde olduğu iddia edilen Chelsea'nin forveti Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu. 26 yıl yaşındaki Belçikalı futbolcu Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a kiralandı. 

Sık sık sakatlık sorunu yaşadığı için bir türlü düzenli forma giymekte sıkıntı yaşayan Batshuayi, geçen sezon da Crystal Palace'da kiralık olarak forma giymişti. 


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