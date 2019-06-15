Fenerbahçe ve Beşiktaş, Panic transferinde karşı karşıya

Transfer sezonunda devler arasında kelimenin tam anlamıyla scout (izleme-araştırma ekibi) savaşları yaşanıyor. Bunun son örneği Fenerbahçe ile Beşiktaş kapışmasında ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin listesinde olan ve Ersun Yanal’ın çok istediği 17 yaşındaki Panic’in Siyah-Beyazlılar’ın radarına da takıldığı öğrenildi. Kara Kartal adına genç oyuncuyu Bayram Bilim’in tam 4 aydır izlediği ve raporlarını düzenli olarak Beşiktaş’a aktardığı bildirildi.

Transfer döneminin genç yıldız adaylarından biri olan Vanja Panic’in Fenerbahçe’yi mi Beşiktaş’ı mı tercih edeceği henüz belli değil ama bu mevsimin büyük bir scout savaşlarına tanıklık edeceği kesin.

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