Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının ardından Süper Lig'de puan durumu!
Son dakika Süper Lig puan durumunda sıralama... Süper Lig'de 9. hafta müthiş maçlar ve gollü skorlarla başladı. Fenerbahçe Ankara deplasmanında kazanırken, Beşiktaş son şampiyon Başakşehir'i devirdi. Peki 21 Kasım itibariyle puan durumu nasıl oldu? İşte detaylar...
Süper Lig'de 9. hafta 4 maçla başladı. Karagümrük'le Sivasspor 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK da deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi. Milli aradan önce Konyaspor'a Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe , puan kaybına tahammülünün olmadığı haftada zorlu Ankara deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş son dakikalarının heyecan fırtınası halinde geçtiği mücadelede son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah Beyazlılar bu galibiyetle hem şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Başakşehir'e kayıp yaşattı hem de Turuncu Lacivertliler'le olan puan farkını kapattı.
İşte cumartesi akşamı itibariyle Süper Lig'de puan durumu :