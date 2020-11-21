Süper Lig'de 9. hafta 4 maçla başladı. Karagümrük'le Sivasspor 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK da deplasmanda Denizlispor'u 1-0 yendi. Milli aradan önce Konyaspor'a Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe , puan kaybına tahammülünün olmadığı haftada zorlu Ankara deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş son dakikalarının heyecan fırtınası halinde geçtiği mücadelede son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah Beyazlılar bu galibiyetle hem şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Başakşehir'e kayıp yaşattı hem de Turuncu Lacivertliler'le olan puan farkını kapattı.

İşte cumartesi akşamı itibariyle Süper Lig'de puan durumu :



