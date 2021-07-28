MENÜ

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Sporar'a Feyenoord talip oldu

Hollanda devi Feyenoord'un, Sporting Lizbon'da forma giyen Andraz Sporar'ı kadrosuna kaymayi hedeflediği öğrenildi. 27 yaşındaki golcünün adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Sporar'a Feyenoord talip oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın transfer listesinde bulunan Sporting Lizbon'lu Andraz Sporar için Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord devreye girdi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre kırmızı beyazlılar, 27 yaşındaki forveti kadrosuna katmayı planlıyor. Hollanda ekibinin Sporar için 4 milyon euro teklif ettiği vurgulanırken, Sporting'in Sloven futbolcu için 6 ya da 6,5 milyon euro istediği belirtildi.


İlgili Haberler
Galatasaray transfer haberi: Savunmaya Mert Çetin hamlesi


41 maçta 13 gole katkı yaptı

Portekiz ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergileyen Andraz Sporar ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyordu.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...