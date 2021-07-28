Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın transfer listesinde bulunan Sporting Lizbon'lu Andraz Sporar için Hollanda'nın köklü kulüplerinden Feyenoord devreye girdi.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre kırmızı beyazlılar, 27 yaşındaki forveti kadrosuna katmayı planlıyor. Hollanda ekibinin Sporar için 4 milyon euro teklif ettiği vurgulanırken, Sporting'in Sloven futbolcu için 6 ya da 6,5 milyon euro istediği belirtildi.





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41 maçta 13 gole katkı yaptı

Portekiz ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergileyen Andraz Sporar ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgileniyordu.