Fenerbahçe ve Beinsports arasındaki gerginlik sürüyor

Geçen hafta Ankaragücü maçında iki takım oyuncuları da röportaj vermelerine rağmen yayıncı kuruluş Fenerbahçeli oyuncuların giydikleri tişötrler sebebiyle röportajları yayınlamamıştı. Ankaragücülü oyuncuların röportajlarının yayınlanmamasıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Yayıncı kuruluş Beinsports'un bu hafta da aynı uygulamayı sürdürdüğü görüldü. Fenerbahçeli oyuncuların yine yayıncı kuruluşu protesto edildiği bir tişört giyip giymedikleri konusunda ise henüz bir bilgi yok. Sivasspor teknik heyet ve oyuncuların röportaklarının da yayınlanmaması dikkat çekti.



