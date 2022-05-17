Slovakya ekiplerinden Spartak Trnava forması giyen, ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir'de de oynayan Martin Skrtel, futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararını duyuran 37 yaşındaki Slovak futbolcu, Dunajská Stred ile oynayacakları mücadelenin son maçı olacağını belirtti. Skrtel ayrıca sırtında yaşadığı sorunlar nedeniyle futbol oynamasının mümkün olmadığının da altını çizdi.

Martin Skrtel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"20 yıllık kariyerimden sonra, FC DAC (Dunajská Streda) ile olan maçın son maçım olacağını ve kariyerimin sona ereceğini size bildirmek zorunda kaldım. Uzun süredir devam eden sırt problemlerim nedeniyle oynamaya devam etmem imkansız, bu yüzden böyle bir karar vermek zorunda kaldım. Çalıştığım tüm kulüplere, antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüplerin taraftarlarına teşekkür ederim. Elbette tüm arkadaşlarıma ve özellikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Bunca yıl yanımda olup beni destekleyen eşime, oğluma, anneme babama, akrabalarıma teşekkür ederim."

Liverpool'dan Fenerbahçe'ye uzanan kariyer

2008-2016 yılları arasında İngiliz devi Liverpool'un formasını giyen Martin Skrtel, sonrasında ülkemizden Fenerbahçe'ye transfer olmuş, Sarı-Lacivertli forma ile 119 maçta görev yapmıştı. Slovak stoper, sonrasında Başakşehir'de de oynamıştı. Slovakya Milli Takımı'nın formasını 104 kez giyen tecrübeli stoper, kariyerinde ise toplamda 617 kez sahaya çıktı.



