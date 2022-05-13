Fenerbahçe ve Başakşehir Sam Adekugbe ile ilgileniyor

Bu sezon Kanada Milli Takımı ve Hatayspor formasıyla 58 maça çıkan sol bek Sam Adekugbe Fenerbahçe ve Başakşehir'in gündeminde.

27 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe ve Başakşehir yakından ilgileniyor. İki takımın da Hatayspor'a sezon sonunda teklif yapması bekleniyor.

400 bin Euro'ya gelmişti!

Sezon başında Norveç ekibi Valerenga'dan 400 bin Euro'ya transfer edilen Kanadalı oyuncunun 2024 yılına kadar Hatayspor'la sözleşmesi bulunuyor.

Larin ve Atiba ile birlikte Kanada Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden olan ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan kadronun içinde yer alan Adekugbe bu sezon milli takım formasıyla 19 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe ve Başakşehir dışında Sam Adekugbe'ye bazı Avrupa Kulüpleri'nin de ilgilendiği gelen haberler arasında.

Yakup Çınar - Fanatik Özel