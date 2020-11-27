Son 3 maçını Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanında oynayan ve mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler'in rakibi yine bir İspanyol temsilcisi olacak. Kanarya bu kez sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Temsilcimiz 3 maçlık yenilgi serisini bugün sonlandırmaya çalışacak.

Yeni transfer Perez 2 hafta yok

Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Alex Perez sol baldırındaki sakatlık nedeniyle 2 hafta parkelerden uzak kalacak. Çarşamba günü yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşayan Perez bu nedenle Valencia karşılaşmasında da forma giyemeycek.