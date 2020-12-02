Fenerbahçe Valencia mutluluğu yaşıyor

Fenerbahçe - beşiktaş derbisinde de forma giyememeyen Enner Valencia, koronavirüs testi pozitif çıktığı için Milli maç için gittiği ülkesi Ekvador’da kalmıştı. Valencia’nın son testleri negatif sonuç verince, dün İstanbul’a döndü. Başarılı oyuncuya burada yapılacak olan test sonucu da negatif çıkarsa, takıma dönecek, Valencia böylece uzun bir aradan sonra takıma katılmış olacak.

Tecrübeli yıldız, pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede kadrodaki yerini alabilecek. Enner Valencia, bu sezon ligde 8 mücadelede sahaya çıkarken 1 gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı. Erol Bulut'un formayı Valencia'ya teslim etmesine kesin gözüyke bakılıyor.