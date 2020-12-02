Fenerbahçe Valencia mutluluğu yaşıyor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin yenilgisiyle sarsılsa da tebessüm ettiren gelişmeler de var. Bu sezonki flaş transferlerden Enner Valencia, istikrarsız performansı nedeniyle zaman zaman eleştirilse de Erol Bulut’un vazgeçemediği isimlerden biriydi. Beşiktaş derbisi sonrası Ekvadorlu oyuncudan iyi haberler geldi.
Fenerbahçe - beşiktaş derbisinde de forma giyememeyen Enner Valencia, koronavirüs testi pozitif çıktığı için Milli maç için gittiği ülkesi Ekvador’da kalmıştı. Valencia’nın son testleri negatif sonuç verince, dün İstanbul’a döndü. Başarılı oyuncuya burada yapılacak olan test sonucu da negatif çıkarsa, takıma dönecek, Valencia böylece uzun bir aradan sonra takıma katılmış olacak.
Tecrübeli yıldız, pazar günü Denizlispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede kadrodaki yerini alabilecek. Enner Valencia, bu sezon ligde 8 mücadelede sahaya çıkarken 1 gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı. Erol Bulut'un formayı Valencia'ya teslim etmesine kesin gözüyke bakılıyor.