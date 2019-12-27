İddaa bülteninde basketbolseverler için Canlı Bahis ve Tek Maç oynama imkanı olan Euroleague kapışmasını kaçırmayın! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yenilgi serisini sonlandırmak için oynayacağı maçta bu sezon deplasmanda oldukça kötü oynayan Valencia Basket’i konuk ediyor, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanı yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşanıyor. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA BASKET MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELİ TIKLAYIN

Son olarak Zenit St. Petersburg’u ağırlayan Fenerabhçe Beko, ilk yarısını önde kapattığı maçta ikinci yarıdaki performansıyla kaybederek bu sezon 2. kez Euroleague’de 3 maçlık yenilgi serisiyle karşılaşmış oldu. Play-off hattının 3 galibiyet gerisinde olan temsilcimizde Vladimir Stimac ile yollar ayrılırken, Malcolm Thomas kadroya dahil edildi.

Son maçında İtalya’da EA7 Olimpia Milano ile karşılaşan Valencia Basket, ikinci yarıdaki kötü performansıyla parkeden yenik ayrılırken dış sahadaki yenilgilerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Temsilcimiz ile son olarak 2017-18 sezonunda karşılaşan İspanyol temsilcisi iki maçı da kaybetmişti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Valencia Basket, bu sezon Euroleague’de dış sahada oynadığı 8 maçın 7’sini kaybetti.

• Fenerbahçe, bu maça kadar Euroleague’de maç başına 30’dan daha az ribaund alan tek takım.

• Fenerbahçe, Euroleague’deki son 9 maçının 7’sinde en az 80 sayı yedi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibinin kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %83’den fazlası Fenerbahçe Beko’nun maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ilk yarı/maç sonucu. Misli.com üyelerinin yaklaşık %4’ü maçta ev sahibinin her iki yarıyı da önde kapatacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI TAMER OYGUÇ NE DİYOR?

Temsilcimiz hala güven veren bir basketbol oynayamıyor tam düzeliyor derken ertesi maçta tanınmaz oluyorlar. Fenerbahçe'den hepimizin beklentisi çok büyük ve ayağa kalkacağına dair hiç bir şüphemiz yok. Malcolm Thomas, şu sıralar yapılabilecek en iyi transfer. Khimki de 8 sayı ve 5 ribaunt istatistiği ile oynadı ancak Fenerbahçe Beko'da yükü biraz daha ağır olacak. Hem savunma, hem de ribaunt beklentisi ile transfer edildi. Bu maçta yer alması durumunda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Rakipte Bojan Dubljevic son maçta yüksek yüzde ile oynasa da da favorim Fenerbahçe Beko.