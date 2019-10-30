Vestel Venus Sultanlar Voleybol Ligi’nin zirve mücadelesinde zevkli çekişme vardı ama karşılaşmayı Fenerbahçe OPET set vermeden kazandı.

Sarı-Lacivertli takımın hep önde sürdürdüğü mücadelede Vakıfbank, rakibine ancak tek sayıya kadar yaklaştı, hiç öne geçemedi.

Fenerbahçe OPET iyi servis atarak başladığı oyunda Mihajlovic, Eda ve Vargas’ın sayılarıyla 9-3 öne geçti. VakfBank, Zehra’nın bloklarıyla farkı 13-10’a getirse de ilk seti Sarı Melekler 25-18 aldı.

Sarı-Lacivertliler, ikinci seti de önde götürüp kazandı: 25-20.

Üçüncü sette de çekişme vardı. Fenerbahçe OPET bu sette de hata yapmadı ve karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Zeki KUBAN