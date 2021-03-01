Fenerbahçe üstündeki kara bulutları dağıttı

Süper Lig'de 27'nci hafta geride kalırken Fenerbahçe 54 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Ligde sahasında Göztepe engeline takıldıktan sonra yoğun bir baskı altına giren ve galibiyet serisi yakalamak isteyen Fenerbahçe'nin adeta kader maçı olan Trabzonspor deplasmanındaki galibiyetiyle yüzü güldü. Kalan 14 haftada en az kayıp yaşayarak sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef Fraport-TAV Antalyaspor karşılışması.

PELKAS VE SZALAI BEĞENİ TOPLADI

Sarı-lacivertli ekipte Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, takıma dahil oldukları gündün beri önemli katkılar sundu. Trabzonspor maçında Caner Erkin'in yokluğunda sol bekte görev alan Szalai önemli katkıları ile herkesin beğenisini toplarken teknik ekibin güvenini boşa çıkarmadı. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ise giydiği forma ile özdeşleşen bir diğer isim arasında yer aldı. Verilen görevleri kusursuzca yapan Yunan futbolcu, bulduğu gol ile takımının sahadan galip gelmesini sağladı. Pelkas, bu sezon 17 maçta görev alırken 5 gol 5 de asist başarısı gösterdi.

MESUT ÖZİL BEKLENENİN ALTINDA

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli ekibe dahil olduğu günden bu yana Süper Lig'de 5, ZTK'da ise 1 karşılaşmada görev aldı. Ligdeki 3'ü maça ilk 11 başlayan tecrübeli futbolcu, diğer mücadelelere ise sonradan dahil oldu.

İngiliz ekibi Arsenal'de uzun süre forma giymediği için maç eksiği bulanan Özil, yeniden sahalara dönse de henüz beklenen performansına ulaşamadı. Son oynanan Trabzonspor maçına da 11'de başlayan Özil, 66'ncı dakikada yerini Samatta'ya bıraktı.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI

Trabzonspor karşılaşmasının arından ligde 28'inci haftada oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçına odaklanan Fenerbahçe, hazırlıklarına ise ara vermeden devam edecek. Trabzonspor maçının 56'ncı dakikasında Mert Hakan Yandaş ve 72'nci dakikasında Serdar Aziz sarı kart gördüler. İki oyuncu ligin 28'inci haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

CANER ERKİN'İN DURUMU

Teknik heyet kararıyla Trabzonspor deplasmanı maç kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in Perşembe günü oynanacak Antalyaspor maçında olup olmayacağı merak ediliyor. Bu uzaklaştırmanın 1 maçlık mı olduğu yoksa devamının gelip gelmeyeceği çarşamba günkü son antrenmanda belli olacak.

Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA)