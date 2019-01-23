Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

23 Ocak 2019, Çarşamba 20:31
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Fenerbahçe, Ümraniyespor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. 

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 18.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-Lacivertli ekip, Ümraniyespor maçı için Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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