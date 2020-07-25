Geçtiğimiz çarşamba UEFA'dan yapılan açıklamada F.Bahçe'nin taahhüt ettiği yapılandırmayı gerçekleştirmemesi nedeniyle daha önce belirlenen 2 milyon Euro'luk (16 milyon TL) cezanın uygulamaya sokulacağı duyuruldu. UEFA, bu bedelin önümüzdeki 2 sezonda Avrupa gelirlerinden tahsil edileceğini bildirdi.

MEN NEDENİYLE ÖDENMEDİ

Ancak Fenerbahçe'nin geçmişten UEFA'dan yaklaşık 2 milyon Euro alacağı olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler 2013 yaz aylarında önce Salzburg, ardından Arsenal ile iki ön eleme turu oynamış, İngiliz ekibine elendikten hemen 1 gün sonra Avrupa'dan 2 yıl men cezası almıştı. UEFA'nın Fenerbahçe'ye bu maçların yayın gelirleri olan 2 milyon Euro'yu ödemediği öğrenildi.

ESKİ YÖNETİMDEN İTİRAZ

UEFA, bu karara gerekçe olarak kulübün Avrupa'dan men cezasını almasını gösterdi. Dönemin yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve Ozan Balaban, buna itiraz ederek kulüp adına UEFA ile yazışmalar yaptı. Uzun süren sürecin ardından UEFA'dan "Bu parayı sizin için ayırdık ve kısa sürede ödeyeceğiz" yazısı alındı. Ancak ödeme yapılmadı.

FFP'YE TAKILMAYACAKTI!

Araya F.Bahçe'nin seçim süreci girdi, yönetim değişti. Fakat UEFA'dan hâlâ ödeme yapılmadı. Ancak UEFA'nın gönderdiği "Parayı ödeyeceğiz" yazısının kulüp arşivlerinde durduğu bildirildi. F.Bahçe bu yazı ile mevcut parayı talep ederse, tahsil edebilecek. En azından cezasını ödemekten kurtulacak. F.Bahçe, UEFA'dan 2 milyonluk alacağını zamanında tahsil edebilseydi, FFP anlaşmasının 2. yılında açık vermeyip şartlarını yerine getirmiş olacaktı. (Sabah)