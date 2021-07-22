Fenerbahçe tarihinde en geç forma giyen 5 isimden biri olan Gökhan Bozkaya, 5 yıldır görev yaptığı U19 Takımı'nda yine başarılı bir sezonu geride bıraktı. Genç antrenör U19'la ilgili sezon değerlendirmesi yaparken Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası Pereira ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti. Başarılı hoca pandemi sürecine dikkat çekerek, "Özellikle genç oyuncular için çok zorlu bir dönemdi. Ancak biz ekibimizle beraber bu süreci çok iyi geçirdik. Oyuncular 1 yıl sahadan uzak kalırken mümkün olduğunca online olarak fiziksel çalışmalarımızı sürdürdük. Bunun yanı sıra görüntülü analizlerle futbolcuların taktik bilgisini geliştirecek çalışmalar yaptık. Birçok maçı oyuncularla beraber analiz ederek onların en azından taktiksel gelişimlerini artırmak istedik. Bunda da oldukça başarılı olduk" dedi ve ekledi:

'Fenerbahçe gibi oynadık'

"U19'da sezona başlarken birçok oyuncumuz farklı takımlara kiralık olarak gitmişti. U16 ve 17'den oyuncuları toparlayarak çok daha genç bir kadroyla mücadele ettik. Buna rağmen pandemi sürecinde yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. Çünkü geriden oyun kuran, hücumda çoğalan, 3. bölgede baskılı oynayan bir profil ortaya koyduk. Yani U19 Takımımız Fenerbahçe nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Bu takım içinden en az 4-5 oyuncu bu sezon A Takım'da şans bulabilecek seviyeye geldi. Uzun yıllar da Fenerbahçe'ye hizmet edecek oyuncular bunlar. Arda Güler, Okan Kurtulan, Fatih Yiğit başta olmak üzere çok sayıda potansiyel oyuncu var."





'Daha fazla genç göreceğiz'

"Pereira ile bir önceki dönemde de çalışmıştım. Altyapı oyuncuları için önemli bir şans. O dönem de gelip altyapıya bir sunum yaparak oyun felsefesini aktarıp ortak çalışma istediğini söylemişti. Bu çok değerliydi. Gençlere çok önem veren bir teknik adam. Bizim maçlarımızı da izleyerek lig biter bitmez önemli oyuncuları kampa aldı."

'Başkan altyapı için şans'

"Başkanımız altyapıyla çok ilgili. Birçok maçımızı gelip izledi. Genç oyuncular için bu değeri görmek çok önemli. Hatta yenildiğimiz bir maçtan sonra gelip, skorun önemli olmadığını, ortaya konan oyundan dolayı takımı tebrik ettiğini söylediğinde takımın özgüveni yerine gelmişti. Özellikle bu yaş gruplarında psikolojik gelişim, taktik ve fiziksel gelişim kadar değerli. Biz de her zaman bunu bilerek hareket ediyoruz."

'Gelişim devam ediyor'

"Almanya'dan geldiğimde altyapıdan A Takım'a yükselerek hayalimi gerçekleştirmiştim. Futbolu bıraktıktan sonra bu büyük kulübün altyapısında hocalık yapmak, gençlerin gelişimine katkı sağlamak paha biçilemez. Çok önemli tecrübeler edindim ama gelişimim devam etmekte. Çok değerli bir ekibimiz var ve ben de eksiklerimi gidererek, elde edebileceğim her türlü donanıma sahip olarak yoluma devam etmek istiyorum."

Ömer Necati Albayrak



