Luigi Datome, Fenerbahçe TV Aha Haber bülteni koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Beko'nun başarılı ismi Türkçesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu twitter hesabından "Fenerbahçe TV’den yılın transferi..." başlığı ile bir video paylaştı.

Komşuoğlu'nun yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Luigi Datome Fenerbahçe TV Aha Haber bülteni koltuğuna oturuyor.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Datome sonra başlıyor Ana Haber bültenini sunmaya. Ancak daha sonra görüntülerde Datome'nin bu videoyu bir arkadaşının babasının doğum gününü kutlamak için hazırladığı ortaya çıkıyor.

Yönetici Komşuoğlu'nun paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.