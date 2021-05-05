Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosuna genç pasör çaprazı Tutku Burcu Yüzgenç’i kattı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosuna genç pasör çaprazı Tutku Burcu Yüzgenç’i kattı.

1999 yılında Ankara’da doğan Tutku Burcu, Gazi Üniversitesi Spor Kulübü’nde voleybola başladı. Başarılı pasör çaprazı, henüz 16 yaşında Halkbank A Takımı’nda forma giymeye başladı. 4 sezon Halkbank forması giyen Tutku Burcu, sonrasında PTT Spor’da 1 sezon ve Karayolları’nda 2 sezon forma giydi. Yükselen performansı ile küçük yaş kategorilerinden itibaren Milli takımda da görev alan Yüzgenç, 2015 CEV U18 Avrupa Şampiyonası, 2015 FIVB U18 Dünya Şampiyonası, 2015 EYOF Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali, 2016 FIVB Dünya Grand Prix ve 2017 FIVB U20 Dünya Şampiyonasına katıldı.

Tutku Burcu Yüzgenç’e ailemize hoş geldin diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz.