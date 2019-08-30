Fenerbahçe, tüm istatistiklerde zirvede

Liderlik koltuğunun sahibi olan Fenerbahçe, topa sahip olma, isabetli şut, başarılı pas ve pas başarı yüzdesi gibi alanlarda da ilk 2 sırada yer aldı. Hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Ersun Yanal’ın ekibi, zirvedeki iddiasını net bir şekilde kanıtladı.

Süper Lig’de 2 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan ve +6 gol averajıyla lider olan Fenerbahçe, çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Sarı-lacivertliler, tüm istatistiklerde zirveye adını yazdırmayı başardı.

Topa sahip olma, isabetli şut, başarılı pas ve pas başarı yüzdesi gibi alanlarda Ersun Yanal’ın takımı ilk sıraya çıktı. OPTA’nın hazırladığı detaylı istatistiklerde birbirinden önemli notlar göze çarptı. İlk hafta Gazişehir’i 5-0 yenen, 2. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1’le geçen sarı-lacivertli ekip, hemen her istatistikte başı geçti.

İşte OPTA’nın hazırladığı çalışmada Fenerbahçe’nin öne çıktığı alanlar:

-Maç başına şut ortalamasında 14.00 olan Alanyaspor ilk sırada gelirken, Fenerbahçe 13.5 şut ortalamasıyla ikinci sırada. Maç başına isabetli şut ortalamasında yine Alanyaspor, 7.5 ile zirvede yer alırken, Fenerbahçe 6.0 ile ikinci basamakta.

- Maç başına topa sahip olmada Fenerbahçe, yüzde 68’lik ortalamayla ilk sırada geldi. Beşiktaş, yüzde 64’le ikinci takım.

- Maç başına başarılı pas ortalamasında yine Fenerbahçe adı ilk sırada görülüyor. Sarı-lacivertliler maç başına 566 başarılı pas ortalamasıyla açık ara birinci. Aynı listede ikinci olan Beşiktaş’ın başarılı pas ortalaması 494.

- Başarılı pas yüzdesinde de Fenerbahçe ön planda. Ersun Yanal ve öğrencileri, maç başına yüzde 88’lik başarılı pas yüzdesiyle alkışlanıyor. İkinci sırada yüzde 86 ile Galatasaray var.

Öte yandan, bu sezon Süper Lig’in ilk 2 haftasında rakip filelere 7 gol bırakan Fenerbahçe, ligin en golcü takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Phillip Cocu yönetiminde aynı gol sayısına 10 haftada ulaşabilmişti.

(Milliyet)