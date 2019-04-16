Fenerbahçe transferi bitiriyor! Ayon 2.4 milyon euroya geliyor

Fenerbahçe Beko, Real Madrid’den 2.4 milyon euroya Ayon’u kadrosuna katacak.

16 Nisan 2019, Salı 08:32
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Fenerbahçe transferi bitiriyor! Ayon 2.4 milyon euroya geliyor

Fenerbahçe Beko, yeni sezona fırtına gibi girmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki Meksikalı pivot Gustavo Ayon’un yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyeceğini öne sürüldü.

Bu sezon Real Madrid’le mukavelesi bitecek Ayon’un, Fenerbahçe’den 2.4 milyon euro kazanacağı belirtildi. Bir dönem NBA’de oynayan Ayon, Avrupa’nın en önemli pivotları arasında gösteriliyor.

Tam adı Gustavo Alfonso Ayon Aguirre, olan Meksikalı basketbolcu, 2,08 metro boyunda. Meksika Milli Takımı’nda kaptanlık yapmış Ayon’un, “Titan” diye lakabı var.

Kaynak: Akşam

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