Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yakın! Federico Dimarco

Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, bir başka İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı.

Sarı lacivertliler İtalyan sol bekin transferinde mutlu sona çok yakın.

Inter ile Fiorentina arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesini izlemek için İtalya'ya gidecek olan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, karşılaşmanın ardından Milano ekibiyle son detaylar hakkında bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Kaynak: ASpor