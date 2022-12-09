Fenerbahçe transferde iki yeni ismi daha! Sürpriz hamle

Fenerbahçe , hücum hattına takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Vincent Aboubakar için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertlilerin listesine iki yeni isim daha eklendi.





Sözleşmesi sezon sonunda bitecek bu iki ismin durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Jesus: Formumuzu kaybetmedik

Jorge Jesus, takımının lig arasındaki çalışmalarından ve hazırlık maçlarındaki performansından son derece memnun.

Portekizli teknik adam, “Lig lideri olarak araya girmiştik. Hazırlık maçlarında, formumuzdan ve gücümüzden bir şey kaybetmediğimizi gösterdik. Üstelik 7 eksiğimiz olmasına rağmen. Onlar da aramıza katıldığında, daha da güçleneceğiz. Salernitana ile oynayacağımız bir hazırlık maçı daha var. Ardından Antalya’daki kampı bitirip Samandıra’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kupadaki İstanbul ve ligdeki Trabzon maçlarına hazır bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.

Eğribayat sınıfı geçti

İrfan Can Eğribayat, Villarreal maçında Sarı-Lacivertli formayı ilk kez giymişti. Başarılı file bekçisi, Alanyaspor mücadelesinde ise ilk kez 11’de görev yaptı. İrfan Can, 62 dakika boyunca kaleyi korudu ve sergilediği performansla sınıfı geçmeyi başardı. 24 yaşındaki kaleci, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, “Kamp çok keyifli geçiyor. Kaleciler arasındaki rekabet de güzel. Altay ile U17 Milli Takımı’ndan beri arkadaşız. Benim hedefim onunla rekabete girerek ikimizin de performansını artırmak. Takımdaki herkes bu formanın ağırlığını biliyor” yorumunu yaptı.





Serdar Dursun, mesajı verdi!

Milli forvet, sezonun ilk bölümünde fazla şans bulamadı. Ancak hazırlık maçlarında şov yapan, Alanya mücadelesine 2 gol, 1 asistle damgasını vuran Serdar Dursun, Jorge Jesus’a rekabet için hazır olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümündeki performansıyla hem ligi hem de Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamladı. Sarı- Lacivertliler, Dünya Kupası arasında oynadığı hazırlık maçlarında da rüzgar gibi esti. Villarreal ve Vallecano’yu deviren Jorge Jesus’un öğrencileri, son olarak Alanyaspor’u da 4-2’yle geçti. Bu karşılaşmalarda performansıyla ön plana çıkan isim ise Serdar Dursun oldu. Tecrübeli oyuncu, Vallecano karşısında penaltıdan ağları sarsmıştı. Serdar, Alanyaspor maçında penaltıdan yararlanamadı ancak 2 golün yanı sıra Lincoln’e harika bir asist yaptı. Formda olduğunu gösteren Milli oyuncu, hocası Jorge Jesus’a da formayı istediğinin mesajını gönderdi.

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Miha Zajc ocakta yolcu

Sloven orta saha oyuncusu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmıyor. Yönetim, Zajc konusunda son kararını verdi. İtalya’dan talipleri olan 28yaşındaki futbolcuyla ocakta yollar ayrılıyor.

Miha Zajc, 2018-19 sezonunun devre arasında Empoli’den 3.5 milyon Euro ve Salih Uçan’ın bonservisi karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. 2020-21 sezonunu Genoa’da kiralık olarak geçiren Sloven futbolcu, geçen sene ise 9 gol, 2 asistlik performansıyla Sarı- Lacivertliler’in en iyileri arasında yer almıştı. Ancak 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Jesus’un gözüne giremedi. Zajc, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya da yanaşmayınca, yönetim tarafından satış listesine koyuldu. İtalyan ekipleri Torino, Lecce, Bologna ve Monza, Sloven futbolcuyla yakından ilgileniyor.





Fenerbahçe, Zajc’ın menajerlik şirketine, ara transfer dönemi için teklif getirmeleri mesajını gönderdi. Başarılı oyuncunun da İtalya’ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe, Miha Zajc ile ocakta yolları ayırarak hem sezon sonunda bedelsiz bir şekilde ezeli rakiplerden birine gitmesinin önüne geçip az da olsa gelir elde edecek hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.

Devre arası Samatta ve Berihsa'ya indirim!

Fenerbahçe, Mergim Berisha’yı Augsburg’a, Mbwana Samatta’yı ise Genk’e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Sarı-Lacivertliler’in kaynak yaratma adına iki oyuncuyu da daha düşük bedelle bu kulüplere önereceği iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler, sezon başında kadroda düşünülmeyen oyuncuları kiralık olarak göndermişti. Mergim Berisha, ülkesinde Augsburg’a imza atarken, Mbwanna Samatta ise eski takımı Genk’in yolunu tutmuştu. Anlaşma çerçevesinde Berisha’nın satın alma opsiyonu 4 milyon Euro, Samatta’nınki ise 3 milyon Euro olarak belirlenmişti. Yönetim, ara transfer döneminde kaynak yaratma adına harekete geçti. Fenerbahçe’nin, Augsburg ve Genk’e oyuncuların bonservislerini ocak ayında almaları halinde indirim yapılacağı mesajı göndereceği öne sürüldü. Alman ekibi, 10 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen ve adı Milli Takım ile anılan Berisha’nın performansından son derece memnun.

Samatta ise sezonun ilk bölümünde beklenen performansı veremedi. 29 yaşındaki forvet, 13 resmi maçta sadece 251 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Buna rağmen Genk’in, 3 milyon Euro’luk opsiyondan çok daha az bir rakama transferi düşünebileceği kaydedildi.





İki isme yakın takip!

Vincent Aboubakar için bastıran Sarı-Lacivertliler, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Daha önce de gündeme gelen iki futbolcunun durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye odaklanan Fenerbahçe’nin 1 numaralı hedefi Vincent Aboubakar. Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Yönetim, bu transferde olumsuz bir gelişme yaşanma ihtimalini düşünerek alternatif isimleri de belirledi.

Peter Olayinka

Daha önce de gündeme gelen Peter Olayinka’nın Slavia Prag ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki oyuncu, yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmıyor. Bu nedenle Çekya temsilcisi, Nijeryalı yıldızıyla ocak ayında yollarını ayırabilir. Olayinka, forvet ve kanatlarda oynayabilmesi, Jesus’un olmazsa olmazı hücum pres konusundaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

Antoine Semenyo

Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki bir diğer isim ise İngiltere Championship’te Bristol City formasını giyen Antoine Semenyo.

Osayi-Samuel gibi

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun devre arasında yine bu ligde forma giyen Bright Osayi-Samuel’i, sözleşmesi biteceği için sadece 500 bin Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Yönetim aynı operasyonu Semenyo için de yapmayı planlıyor. 22 yaşındaki oyuncu İngiltere doğumlu olmasına rağmen Gana Milli Takımı’nı seçmiş ve Dünya Kupası’nda da 2 maçta görev yapmıştı.

Semenyo’nun sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak oyuncunun büyük bir takıma gitmek için ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim, Osayi- Samuel gibi genç yıldızı da uygun bir bedelle kadroya katmanın planlarını yapıyor.