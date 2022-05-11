Fenerbahçe transferde harekete geçti! Hedef Nicolas de la Cruz

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe , transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Arjantin basınından Ole'de yer alan habere göre Fenerbahçe ve Real Sociedad'ın, kariyerinde yeni bir maceraya atılmak isteyen Nicolas de la Cruz ile ilgilendiği ve futbolcunun menajerlerinin iki kulüple iletişimde olduğu iddia edildi.

River Plate takımda tutmak istiyor

Futbolcunun bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasına sıcak bakmayan River Plate'in ise Nicolas de la Cruz ile sözleşme uzatmak istediği iddialar arasında yer alıyor.

Takımdan ayrılma olasılığı yüksek

Her ne kadar River Plate futbolcuyu takımda tutmak istese de, 5 yıldır Arjantin ekibinin formasını giyen Nicolas de la Cruz'un takımdan ayrılma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Uruguay Milli Takımı'nda 13 kez oynayan Nicolás de la Cruz, River Plate'de bu sezon 14 maçta görev yaparken, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.



