Fenerbahçe transferde Eran Zahavi’ye adım adım...

33 yaşındaki oyun kurucunun ülkesine yakın bulduğu Sarı- Lacivetli ekibin teklifine sıcak baktığı bildirilirken, bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcunun yakında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelmek istemeyen eşini de ikna ettiği öğrenilen Eran Zahavi'nin, Fenerbahçe'den çağrı beklediği ifade edildi.