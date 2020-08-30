Fenerbahçe transferde Eran Zahavi’ye adım adım...
Geçen sezon İsrail Ligi'nde attığı gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Eran Zahavi için Fenerbahçe'den sonra Hollanda'nın Ajax, Feyenoord ve PSV takımlarının da devreye girip fiyat artırdığı öğrenildi.
33 yaşındaki oyun kurucunun ülkesine yakın bulduğu Sarı- Lacivetli ekibin teklifine sıcak baktığı bildirilirken, bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcunun yakında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelmek istemeyen eşini de ikna ettiği öğrenilen Eran Zahavi'nin, Fenerbahçe'den çağrı beklediği ifade edildi.