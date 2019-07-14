Fenerbahçe transferde durmuyor!

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezon öncesinde tüm planlarını zirve üzerine yapan Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için hız kesmiyor... Son olarak Garry Rodrigues’i renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, diğer 3 ismin transferi konusunda da sona yaklaştı...

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’le yolllarını ayırmaya hazırlanan Yevhen Konoplyanka, italya Serie A ekibi Roma’nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov ve Stoke City’nin Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için girişimlerini sürdüren yönetimin yeni haftada bu 3 ismi de duyurması bekleniyor.

Taraftar, görevini yapıyor

3 oyuncuyla da menacerleri aracılığıyla el sıkışan Sarı-Lacivertliler, futbolcuların kulüpleriyle görüşmelerde de sona yaklaştı.

Resmi temasların tamamlanmasının ardından 3 futbolcunun da ‘Çubuklu’yu giymesi planlanıyor. Fenerbahçe taraftarının da sonuçlanmasını merakla beklediği transferlerin, 19 Temmuz’daki Bursaspor karşılaşmasında tribünde olması amaçlanıyor. Transfer konusunda üstlerine düşen görevi yapan Sarı-Lacivertli futbolseverler, oyuncuların sosyal medya hesaplarına Fenerbahçe mesajları yağdırıyor.