Fenerbahçe transferde düğmeye bastı! Son dakika Fb transfer haberleri

Süper Lig'de ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Fenerbahçe devre arasında kimi takip edecek? Fenerbahçe hangi oyuncularla yolları ayıracak? İşte Sarı-Lacivertli taraftarlar bu soruların cevaplarını arıyor. 13 Kasım son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

MATUIDI'YE YAKIN TAKİP!

İtalyan ve Fransız basınının geçtiğimiz hafta ortaya attığı Blaise Matuidi iddiası, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Haberde Fenerbahçe’nin, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız ile temas kurduğu, yeni sezon için anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. İtalyan ekibi, Matuidi ile kontratını uzatmak için 3 aydır görüşmeler yapıyor.

Ancak bundan bir sonuç çıkmadı. Juventus, sözleşmesi sona erecek olan bir diğer isim Cuadrado ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sportif direktörü Fabio Paratici, Sky İtalia’ya yaptığı açıklamada, “Henüz imzalar atılmadı ama Cuadrado ile anlaşma çok yakın” dedi. Paratici, Matuidi ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı. Bu arada yıldız futbolcu, kaburgasına aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle Fransa Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.

FENERBAHÇE'DE PEDRO BOMBASI!

F.Bahçe yeni sezon için şimdiden start verdi... Finansal Fair Play anlaşmasına takılmak istemeyen yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla şimdiden görüşmelere başladı. Sportif Direktör Comolli, Chelsea ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan Pedro ile ilk görüşmeyi yaptı.

32 yaşındaki İspanyol futbolcuyla İngiltere'de ön görüşme yapan Comolli'nin burada fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk görüşmede Pedro'nun yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Comolli'nin Pedro ile Ocak ayında bu kez resmi görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu görüşmeye İspanyol yıldızın menajeri de katılacak. Böylece anlaşma zemini aranacak.

Chelsea'de 5 sezondur forma giyen Pedro daha önce de 9 sezon Barcelona'da top koşturdu. Yıldız oyuncu bu sezon 8 resmi maçta oynadı.

FENERBAHÇE'DE İKİ AYRILIK!

İki oyuncu da yeteri kadar süre alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmak istiyor.

Ferdi’nin menajerine ‘kulüp bul’ dediği ve devre arasında başka takıma gitmek istediği belirtildi. Genç oyuncu, sezon başında da Fenerbahçe’den ayrılmak istemişti. Ersun Yanal tarafından zaman zaman stoperde oynatılan ancak son haftalarda 11’e giremeyen Jailson'un da menajerine talimat verdiği iddia edildi. (Güneş)

FENERBAHÇE'DE SON DAKİKA KJAER GELİŞMESİ

Milli arada İtalya’ya giden Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Demirel’in Sampdoria-Atalanta maçını izlediğini duyuran İtalyan basını, bunun transfer amaçlı bir takip olduğunu bildirdi. Bunun izlemeye değer bir maç olmadığını vurgulayan İtalyanlar, Volkan Demirel’in tribünde bulunma nedeninin Kjaer’i yeniden İstanbul’a götürmek olduğunu da öne sürdü. Bu maçın Fenerbahçe’nin ilgisini çekmesinin temel sebebinin Kjaer olduğu da belirtilen haberde, “Türk kulübü Volkan Demirel’i, bu oyuncuyu takip için gönderdi. Fenerbahçe bir süredir onunla temasta” bilgisi paylaşıldı. Simon Kjaer’in Volkan Demirel’in not defterinde yer almasının kesin olduğu belirtilen haberde, onun Danimarka Milli Takımı’ndan partneri Zanka ile buluşmasının Fenerbahçe açısından olumlu olacağı da vurgulandı.

Sevilla’nın sezon başında Atalanta’ya kiralık gönderdiği Kjaer’in bu maçta forma şansı bulamadığı, bu yüzden Volkan’ın onun son durumunu görme şansı yakalayamadığı da belirtildi. İspanyol basını ise Kjaer’in, Volkan’la İtalya’da görüştüğünü bildirdi. Buluşmada Kjaer’in, “İstanbul’u özledim. Fenerbahçe’ye dönmek benim için harika olur” dediği de belirtildi. Sevilla’yla 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Simon Kjaer’in, bu sezon sonuna kadar Atalanta ile kiralık sözleşmesi bulunuyor. Ancak burada fazla oynama şansı bulamadığı için Atalanta, Ocak’ta ayrılmasına izin verebilir. Kjaer şu ana kadar Seri A’da 5 maçta sadece 291 dakika forma şansı bulabildi.

F.BAHÇE’DE 88 maça çıkan 30 yaşındaki Simon Kjaer, kariyerinin en parlak günlerini geçirdi. Burada 5 gol ve 1 asistle skor gücüne de katkıda bulunan Danimarkalı oyuncu, 10 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla’ya satıldı. Başarılı stoper, İspanyol ekibinde umduğunu bulamadı ve bu sezon başında İtalya’ya kiraya gönderildi.

Kaynak: Akşam

ALPER POTUK PES ETMİYOR!

Alper, Ersun Yanal döneminde de göze girmeyi başaramadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 lig maçında sadece 32 dakika süre alabildi.

Ancak Alper Potuk’un pes etmeye hiç niyeti yok. Takım izinliyken bile özel idmanlar yapan Alper, “İyi bir takım oluştu, iyi bir çıkış yakaladık. Ancak henüz ben, beklenen katkıyı veremedim. Sezon içinde daha fazla şans bulmak için ara vermeden çalışıyorum. Yakalayacağım şansı en iyi şekilde değerlendirip başarıyı paylaşmak istiyorum” dedi.

MEHMET EKİCİ KARAR AŞAMASINDA!

Gurbetçi oyuncu, geniş kadro nedeniyle TFF’ye verilen listeye bildirilmemişti. Kadro dışı kalan Mehmet Ekici, aylardır takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekici, bir yandan da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Süper Lig’den Başakşehir ve Kasımpaşa’nın ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcuya Almanya’dan da ilgi var.

Mehmet Ekici, geleceğiyle ilgili henüz kararını vermedi. Fenerbahçe, sözleşmesi haziranda bitecek olan Ekici’ye her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.



