Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic dönemi sonrası Igor Kokoskov yönetiminde de EuroLeague'de iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Anthony Gill ve Lorenzo Brown ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

İspanyol gazeteci Jonathan Garcia'nın haberine göre Fenerbahçe Beko, Anthony Gill'in transferini bitirme noktasına geldi. Sadece son anda gelebilecek bir NBA teklifinin işleri değiştirebileceği aktarılmakta.

Gill'in yanı sıra geçtiğimiz sezon EuroLeague'de sergilediği performansla tüm dikkatleri çeken Lorenzo Brown ile de anlaşma noktasına gelindiği belirtildi. Yıldız oyun kurucunun Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu aktarıldı.

Khimki Moskova formasıyla EuroLeague'de başarılı bir performans sergileyen 4 numara Anthony Gill, profesyonel kariyerine ülkemizde Yeşilgiresun formasıyla başlamıştı. EuroLeague'de Khimki formasıyla ilk 2 sezonunda 11.7 sayı, 4.2 ribaunt ortalamaları yakalayan 27 yaşındaki oyuncu, sakatlıklarla uğraştığı bu sezon ise 8.3 sayı, 4.5 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

29 yaşındaki oyun kurucu Lorenzo Brown ise Avrupa'daki ilk deneyimini geride bıraktığımız sezonda Kızılyıldız ile yaşadı. İlk sezonunda 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaunt, 1.1 top çalma ortalamaları ile takımını taşımıştı.



