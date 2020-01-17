Fenerbahçe transfer için lisans kurulunu bekliyor

Fenerbahçe’de limit aşımındaki konulara rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler prensipte anlaşmaya vardığı isimleri kadrosuna katabilmek için iki bankayla vardığı borç yapılandırma anlaşmasının onaylanmasını ve lisans kurulunun transfere izin vermesini bekliyor.

Sarı-lacivertli takımda öncelik sol bek transferi. Bunun için Ricardo Rodriguez hâlâ en güçlü aday. İsviçreli yıldızı isteyen PSV kulübü, Milan ile anlaşmaya varsa da henüz tam olarak deneyimli sol beki ikna edebilmiş değil. Tecrübeli sol bek Fenerbahçe’de oynamayı istiyor. Dolayısıyla bu konuyla alakalı girişimler sürüyor.

İtalyan basını da sarı-lacivertli takımın Milan’a yeni bir teklif yaptığını ve transferi bitirmeye yakın olduğunu yazdı. Sarı-lacivertlilerin 1 milyon euro kiralama 5 milyon euro da satın alma opsiyonu teklifi yaptığı belirtildi. (Skorer)