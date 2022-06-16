Lincoln Henrique’nin ardından Bruma’yı da kadrosuna katan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Bruno Henrique transferi konusunda önemli mesafe kat etmişti. Daha önce Jorge Jesus ile çalışan Brezilyalı futbolcu, sarı lacivertlilere kariyerini İstanbul’da sürdürmeye sıcak baktığını iletti.

Bruno Henrique ile anlaşan Fenerbahçe, Flamengo kulübü ile ise bir süredir pazarlık halindeydi. Portekiz basını, Benfica’dan Everton Cebolinha ile anlaşan Flamengo’nun bu transferi resmileştirdikten sonra Henrique’nin bonservisinde esneklik yapabileceğini iddia etti.

Bu arada İstanbul’a gelmesi beklenen Bruno Henrique, Brezilya Serie A’da Flamengo'nun Cuiaba’yı konuk ettiği maçın 22'inci dakikasında dizinden sakatlanarak oyundan çıktı. Başarılı sol kanat oyuncusunun son durumunun, MR sonucunun ardından netlik kazanacağını belirtildi.

Fenerbahçe adına bu transferin en geç bir hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe yönetimi, Henrique'den gelecek olumsuz bir habere göre alternatif futbolcularla görüşmeye hazırlanıyor

Sarı lacivertlilerin, Igor Paixao, Doğukan Sinik ve Dennis Bouanga için de harekete geçebileceği kaydedildi.

TRT Spor