Transferi 4 yıldızı birden açıklayarak açan Fenerbahçe, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bonservisi elinde olan isimlere yönelen Sarı-Lacivertliler, Jose Sosa’yı da gündemine aldı. İstanbul’da yaşamak isteyen Jose Sosa, Sarı-Lacivertliler’e mesaj gönderdi. Transfer operasyonlarının başındaki isim olan Emre Belözoğlu kısa süre içerisinde Sosa ie bir görüşme gerçekleştirerek anlaşma zemini arayacak. Eğer taraflar el sıkışırsa, Novak’ın ardından Trabzonspor’un bir başka yıldızı da yeni sezonda Çubuklu formayı giyecek.

Smolov’u kiralık istediler

Fenerbahçe henüz yurt dışından bir transfere imza atmadı. Ancak bu değişebilir. Sarı-Lacivertliler, Fedor Smolov konusunda önemli mesafe kat etti. Erol Bulut, Vedat Muriç kalsa da gitse de Rus forvetin takıma katılmasını çok istiyor. Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova’da oynayan Smolov’u kiralık olarak kadroya katmanın peşinde. 30 yaşındaki forvet geride kalan sezonun ikinci yarısını İspanya’nın Celta Vigo takımında kiralık olarak geçirmiş, 14 lig maçında 2 gole imza atmşıtı.



