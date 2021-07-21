Fenerbahçe ’de transfer gündemine sürekli yeni isimler ekleniyor, birçok iddia ortaya atılıyor. Yönetim birçok oyuncu ile görüşmeler yapıyor. Ancak her şeye rağmen Andriy Yarmolenko aşkı bitmiyor. Sarı-Lacivertliler, Ukraynalı yıldıza olan ilgisini net bir şekilde göstermek için oyuncuyla sık sık iletişim kuruyor. Bu transferin bitmesinin önündeki tek engel, West Ham’ın bir türlü Yarmolenko’nun yerine birini alamaması.

İngiliz ekibi, Breel Embolo ve Joaquin Correa için yaptığı girişimleri henüz sonuçlandıramadı. Bordo-Mavililer’in bu isimlerden birine imza attırması halinde, Fenerbahçe Yönetimi hemen İngiltere’ye çıkarma yaparak bu transferi neticelendirmeyi planlıyor.