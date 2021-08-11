Fenerbahçe transfer haberi: Yarmolenko’ya onay çıkabilir

West Ham, adı Fenerbahçe ile anılan Andriy Yarmolenko’nun ayrılmasına izin vermek için hücum hattına takviye yapmayı bekliyordu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Bordo-Mavililer, Barcelona’nın golcüsü Martin Braithwaite’i transfer etmek için önemli yol katetti. Danimarkalı oyuncunun West Ham ile anlaşma sağlaması halinde Yarmolenko’yla yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, hücum hattı için Moussa Dembele’ye yoğunlaşmış olsa da Ukraynalı yıldızın durumunu da yakından takip ediyor.