Fenerbahçe transfer haberi: Yarmolenko müjdesi

Andriy Yarmolenko transferi adına temaslarını sürdüren Fenerbahçe 'ye iyi haber geldi. West Ham, Andriy Yarmolenko’nun gönderilmesine sıcak baksa da önce hücum hattını takviye etmek istiyordu. Manchester United’dan kiralanan Jesse Lingard’ın takımına dönmesi, Felipe Anderson’un da Lazio’ya satılması sonrası ofansif anlamda kadrosu daralan İngiliz ekibi, bu bölgeye transfer yapmak için ilk adımı attı. Bordo-Mavililer, Mönchengladbach forması giyen Breel Embolo’ya imza attırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınına göre İsviçreli oyuncunun gelmesi halinde Yarmolenko’nun gidişine onay çıkacak.





Baki, Ada’ya gidebilir

Fenerbahçe Yönetimi şimdi sabırsızlıkla bu transferin bitmesini bekliyor. Ukraynalı yıldız ile prensip anlaşmasına varılmıştı. West Ham ise bu transfer için Sarı-Lacivertliler’den zaman istemişti. Önümüzdeki günlerde, İngiltere’de önemli bağlantıları olan yönetici Selahattin Baki’nin bu ülkeye giderek West Ham ile son bir görüşme yapması bekleniyor. Yarmolenko transferi gerçekleşirse, Vitor Pereira, forvette ve kanatlarda oynayabilen gerçek bir jokere kavuşmuş olacak.

Yusuf Dursun