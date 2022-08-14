Fenerbahçe transfer haberi: Willian fırsatı!

Fenerbahçe ’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Corinthians’ta Willian krizi yaşanıyor. Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu, aldığı ölüm tehditleri sebebiyle takımdan ayrıldığını açıkladı. Willian açıklamasında; “Corinthians’a veda ediyorum. Bu formayı yeniden giyme fırsatı verdiği için kulübe teşekkür ederim. Bana ve aileme karşı yapılan ölüm tehditleri sebebiyle ne yazık ki kulüpten ayrılma kararı aldım” ifadelerini kullandı. Willian’ın ismi Fenerbahçe ile de anılıyor... Brezilyalı futbolcu, bir fırsat hamlesi olarak görülüyor.