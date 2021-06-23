Fenerbahçe 'nin geride bıraktığımız sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa'nın birçok önemli ekibinin gözdesi haline gelmiş durumda. EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan Attila Szalai'nin ismi birçok önemli takımla anılırken bunlardan West Ham'ın resmi teklifini sunduğu belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, birçok Avrupa kulübünün devrede olduğu Attila Szalai'yi kolay kolay bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'nin Macar yıldız için 22 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği aktarılıyor ki bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın teklifinin de reddedildiği ifade edilmekte.

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Geride kalan sezonda Attila Szalai, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig 'de 21 maça çıkarken hücuma da 3 golle katkı sağladı.