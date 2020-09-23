Fenerbahçe transfer haberi: Visca!

Bankalar Birliği yapılandırmasıyla harcama limitlerinde nefes alan, Vedat Muriç ve Jailson'un transferleriyle kasasını dolduran Fenerbahçe bombaları patlatmak için düğmeye bastı. İlk 2 haftada ortaya çıkan kanat oyuncusu eksikliği de Sarı- Lacivertliler'in bu konuda iştahını kabarttı. Hedefte tek bir isim var: Yıllardır gündemden düşmeyen Edin Visca... Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği, Emre Belözoğlu'nun bir süredir işi bitirmek için mesai harcadığı Bosnalı yıldızda sona gelindi. Başkan Ali Koç'un resmi adımı bu hafta içerisinde atıp bombayı patlatmak istediği öğrenildi.

Toplantıda karar çıktı

Fenerbahçe forması giymeyi çok istediği ifade edilen Edin Visca'nın da sezonun ilk 2 haftasında performans olarak beklentilerin uzağında kalması transfer görüşmeleri nedeniyle kafasının karışık olduğunu gösterdi. İlk 2 maç sonrası yapılan değerlendirmede Ferdi'nin istenileni verememesi ve Deniz'in bir türlü çıkış yapamamasından ötürü bu transferde tüm şartların zorlanmasına karar verildi.

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak