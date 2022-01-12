Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriç için Leeds devrede

İtalya'daki Lazio macerası şu ana kadar pek de iyi geçmeyen Vedat Muriç'in Fenerbahçe 'ye döneceğine ilişkin iddialar güçlenirken Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin de Kosovalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu. Fakat transfer ihtimallerini karmaşık hale getirebilecek şekilde Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın da Vedat Muriç için devreye girdiği aktarıldı.

Vedat Muriç'in devre arasında Lazio'dan ayrılması bekleniyor. Ciro Immobile'nin arkasındaki isim olarak Vedat Muriç'e duyulan güven azalmış durumda. La Lazio Siamo Noi'nin haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin de kadrosuna katmak istediği Muriç'e Premier Lig'den de bir ilgi var. Bir golcü arayışında olan Leeds United, Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor.

Eşinin açıklamaları Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi

İngiliz ekipleri Vedat Muriç için ısrarlarını sürdürseler de Kosovalı oyuncunun eşi Edibe Muriç'in açıklamaları Fenerbahçe ihtimalini güçlendirdi. Muriç çifti Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar programına katıldı ve burada Edibe Muriç, "Roma'da asla memnun değilim. İstanbul'a dönmek istiyorum" derken "Kimin aklını okumak isterdin?" sorusuna da "Ben açıkçası Ali Koç’un aklını okumak isterdim" yanıtını verdi.