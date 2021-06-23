Fenerbahçe transfer haberi: Tisserand için Stuttgart devrede

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , kadrosunda yer alan bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu isimler arasında gösterilen Marcel Tisserand için Alman ekibi Stuttgart'ın devreye girdiği belirtildi.

Alman basınından Echo24'ün haberine göre Fenerbahçe'nin sözleşmesi biten genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katan Stuttgart, Tisserand'ı da makul bir transfer ücreti ile kadrosuna eklemek istiyor.

Geçtiğimiz yaz bir başka Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Sarı-Lacivertliler ile 25 lig maçına çıkarken beklentilerin altında bir görüntü sergilemişti.



