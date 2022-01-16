Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan ve takımda düşünülmeyen Sinan Gümüş'e iki talip çıktı. Sinan'ı, Antalyaspor ile Kasımpaşa'nın istediği bildirildi. Sarı- Lacivertliler'in, Sinan için 700 bin Euro bonservis bedeli belirlediği bildirildi. İki takımın da bu rakamı çok bulduğu ve indirim istediği gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak Kanarya'nın, daha önce Mame Thiam'ı kendilerine bedelsiz veren Paşa'ya ekstra bir kolaylık sağlama imkanı olduğu bildirildi.