Fenerbahçe ve Millî Takımın başarılı golcüsü Serdar Dursun'a Almanya'dan büyük ilgi var. Bundesliga 2'de Darmstadt ile yaşadığı gol krallığı sonrası Fenerbahçe'ye gelen 30 yaşındaki forvet için bu kez Bundesliga ekipleri devreye girmiş durumda.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Almanya'dan Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin; Serdar Dursun'u kadrolarına katmak isteyen takımlar olarak öne çıkıyorlar. Serdar Dursun'un da bu üç takıma sıcak baktığı ifade ediliyor.

Hamburg doğumlu Serdar Dursun; daha önce Almanya'da Hannover 96, Greuther Fürth ve Darmstadt formaları giymişti.