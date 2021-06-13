Fenerbahçe transfer haberi: Sead Kolasinac iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, geride kalan sezonu Schalke'de kiralık geçiren oyuncusu Sead Kolasinac ile bu yaz yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Mesut Özil ile yakın arkadaş Kolasinac için Fenerbahçe 'nin devrede olduğu aktarılmakta.

The Sun'ın haberine göre Arsenal, 2022'de sözleşmesi bitecek Kolasinac'ı kadroda düşünmüyor. Geride kalan sezonu geçirdiği Schalke'nin de tutamayacağı belirtilen Kolasinac için Fenerbahçe, devreye girerken İtalyan ekipleri Fiorentina ve Lazio'nun da transfer adına istekli oldukları belirtiliyor.

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27 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonun devre arasında kiralandığı Schalke'de 17 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik de skor katkısı sağlamıştı. Ağırlıklı olarak sol bekte görev yapan Kolasinac, zaman zaman savunmanın ortasında da görev almıştı. Kolasinac, Arsenal döneminde Mesut Özil'in en yakın arkadaşı olarak bilinmekteydi.