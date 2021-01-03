Almanya Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayan ve Tasmania Berlin'in 32 maç kazanamama rekoruna oldukça yaklaşan Schalke 04, kadroda değişime gitmeyi planlıyor. Bild'in haberine göre bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan milli oyuncularımızdan Ahmed Kutucu ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Schalke, Matondo ve Ahmed Kutucu ile yollarını ayırma kararı alırken milli oyuncumuzun Türkiye'den Fenerbahçe ile görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor.

A Milli Takımımızın da formasını giyen 20 yaşındaki Ahmed Kutucu, bu sezon Schalke formasıyla Bundesliga'da 5 maça çıkabildi.