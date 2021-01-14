Fenerbahçe transfer haberi: Stopere son aday Mateo Musacchio

Fenerbahçe, Mesut Özil adına transfer çalışmalarını sürdürürken stoper hattına takviye de gündem konularından biri. Bu doğrtultuda Sokratis, Simon Deli gibi isimlerin gündeme geldiği Fenerbahçe'de son aday Milan'dan Mateo Musacchio oldu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu; dün düzenlenen basın toplantısında, "Bir transfer yapacaksak o stoper olabilir" ifadelerini kullanmıştı. İtalyan basını da Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Mateo Musacchio ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtti.





Mateo Musacchio'nun kulübü Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve İtalyan ekibi, kadroda düşünmediği oyuncuya ocak ayında bir takım bulması gerektiğini iletmiş durumda. Bu doğrultuda oyuncuyla Fenerbahçe ve Parma'nın yakından ilgilendikleri aktarılmakta. Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte transferin netleşeceği ifade ediliyor.

30 yaşındaki Arjantinli stoper, 2017'de 18 milyon Euro karşılığında Villarreal'den Milan'a transfer olmuştu.