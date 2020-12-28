Fenerbahçe transfer haberi: Savunmaya Radu iddiası

Vedat Muriç'in gidişi sonrası Fenerbahçe ile Lazio arasındaki transfer görüşmeleri farklı isimler üzerinden sürüyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriç'i kiralamak istediği konuşulurken forma şansı bulmakta zorlanan Denis Vavro için de görüşmeler yapıldığı belirtilmişti. La Lazio Siamo Noi'nin haberine göre bu kez de stoper hattı için Lazio'dan Stefan Radu, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Rumen oyuncunun Lazio ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda savunma hattını güçlendirmek adına Radu'yu devre arasında kadrosuna katmak istese de bu konuda işinin biraz zor olabileceği aktarılmakta.

Teklife sıcak bakıyor

La Lazio Siamo Noi, Radu'nun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baksa da 2008'de kadrosuna katıldığı Lazio'dan sözleşmesi bitmeden ayrılmayabileceğini yazıyor.

Rekorun peşinde

2008 yılında Dinamo Bükreş'ten transfer edilen Radu, Lazio formasıyla 391 maça çıkmış durumda. Kulüpte bu rekor 401 ile Favalli'ye aitken Radu'nun bunu kırmadan ayrılmayabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuya iyi bir sözleşme önerisinde bulunacağı iddia edilmekte.