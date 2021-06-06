Fenerbahçe transfer haberi: Samba rüzgarı! David Luiz ve Marcelo...

Fenerbahçe ’de yeni sezonun transfer çalışmaları için yönetim önümüzdeki hafta harekete geçmeye hazırlanıyor. Ali Koç, 2 forvet, 1 kanat, 1 stoper alacaklarını açıklamış; sağ bek ve sol bekte ise fırsat transferleri olabileceğini söylemişti. Bu bölgeler için adaylar belirlendi. Stoperde Attila Szalai’nin yanına tecrübeli ve kalitesi tartışılmaz bir isim almak isteyen Sarı-Lacivertliler, David Luiz’i gözüne kestirdi.

Yönetim hızlı davranacak

İngiliz basınına göre Arsenal’a veda eden 34 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’nin yanı sıra Flamengo da devrede. Yönetim, bonservisi elinde olan Sambacı için bir an önce harekete geçip, transferde avantajlı konuma gelmeyi planlıyor. Önümüzdeki hafta Luiz’in menaceri Giluiano Bertolucci ile ilk temasın kurulması bekleniyor.





Yönetim takipte

Sarı-Lacivertliler’de yeni sezonda Samba rüzgarı estirmesi istenen diğer isim ise Marcelo... Dünyaca ünlü sol bek, Real Madrid ile kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek için görüşüyor. Fenerbahçe de bu konuda yaşanacak olan gelişmeleri yakından takip ediyor. Şimdilik 33 yaşındaki oyuncu için başka bir talibin çıkmaması Sarı- Lacivertliler’in en büyük avantajı. Marcelo ile Real Madrid arasındaki görüşmelerin önümüzdeki hafta neticelenmesi bekleniyor. Yönetim, bu gerçekleşir gerçekleşmez yıldız futbolcu için de harekete geçecek.



